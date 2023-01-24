Российский нападающий Александр Кокорин признался, что был бы горд снова играть за сборную России, однако сначала рассмотрел бы условия, на которых его пригласили.

«Я буду реалистом, потому что сегодня, в нынешних условиях, сборная вряд ли скоро сыграет официальный матч. Может быть, такая ситуация продлится, по крайней мере, до 2025 года. Я не хочу в этом контексте играть за сборную. Конечно, если вы мне позвоните, я поговорю с тренером, но я хочу знать, почему меня позвали. Если просто сыграть товарищеский матч, думаю, это лучше для молодых талантов, чем для меня. Если у нас будет официальная игра, конечно, я очень хочу вернуться в сборную. Носить российскую майку — невероятное чувство, но не в такой ситуации», — рассказал футболист в интервью FootMercato.

С 2009 года Кокорин выступал за молодежную сборную России. С 2011 года играет за основную национальную команду. С 2018 года он не вызывался. Всего за сборную он провел 47 матчей и забил 12 голов.