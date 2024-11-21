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Сегодня, 14:20

Кокшаров считает, что только матчи со сборными могут показать уровень российского футбола

Камила Абдурахманова
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Футболист молодежной сборной России Александр Кокшаров высказал мнение, можно ли оценивать уровень российского футбола на фоне игр молодежной команды с бразильскими клубами.

— Довольно давно сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях. Можно сказать, что матчи с бразильскими командами показывают, на каком уровне находится российский футбол?
— Хочется, чтобы это было так. Но только игры со сборными могут показать, на каком уровне мы находимся. Если бы мы играли со сборной Бразилии, тогда можно было бы сказать, в каком состоянии российский футбол. Месяц назад молодежка играла с молодежной сборной Китая. Там было две достаточно легких победы. Это говорит, что наш футбол на более высоком уровне и товарищеские матчи — это просто опыт для нас и для них. Хорошие международные игры. Мы летели за победами, — рассказал Кокшаров «РБ Спорт».

В ноябре молодежная сборная России сыграла три товарищеских матча с бразильскими командами. Она одержала победу над молодежными командами «Флуминенсе» (2:1) и «Ботафого» (4:1), а также над основным составом клуба «Сан-Кристован» (4:0). Кокшаров забил в этих встречах три гола.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокшаров
Футбол
Сборная России по футболу

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