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24 марта, 16:24

Колосков: «Проблем с приглашением соперников в Россию не будет»

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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, возможны ли проблемы с приглашением соперников на домашние товарищеские игры сборной России.

23 марта стало известно, что матч между национальными командами России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

«Отмена матча с Парагваем — это была наша инициатива. Именно Дюков заявил, что он не состоится. Проблемы с приглашением соперников? Конечно, нет. Это вопиющий случай. Он немного поднапугал людей. Но еще неизвестно, когда следующий домашний матч. Как я понимаю, летом будет игра в Минске. Поэтому здесь пугаться нечего. Ничего страшного с точки зрения организации следующего домашнего товарищеского матча я не вижу», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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