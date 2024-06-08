Колосков: «Карпин — будущее сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Результаты сборной в последних матчах выше всяких похвал. Команда делает то, что от нее ждут болельщики — с удовольствием играет в футбол. Карпин — будущее сборной России. Такой тренер нужен, когда нашу команду вернут на международную арену. Он должен продолжить работу во главе национальной команды», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

7 июня сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:0. Подопечные Валерия Карпина выиграли три последних матча с общим счетом 16:0.