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Сегодня, 13:34

Колосков: «Карпин — будущее сборной России»

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Результаты сборной в последних матчах выше всяких похвал. Команда делает то, что от нее ждут болельщики — с удовольствием играет в футбол. Карпин — будущее сборной России. Такой тренер нужен, когда нашу команду вернут на международную арену. Он должен продолжить работу во главе национальной команды», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

7 июня сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:0. Подопечные Валерия Карпина выиграли три последних матча с общим счетом 16:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-karpin-budushhee-sbornoj-rossii-on-dolzhen-prodolzhit-rabotu/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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