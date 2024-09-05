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Сегодня, 19:32

Колосков назвал ожидаемой победу сборной России над Вьетнамом: «Никаких сюрпризов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России в матче против Вьетнама (3:0).

«Никаких сюрпризов, все мы ожидали такой игры и результата. Совершенно разный уровень сборных. Россия была явным фаворитом, команда сыграла не на пределе, а на классе. Они победили, показали хорошую игру, обошлись без серьезных травм.

Плюс Карпин посмотрел на новых игроков на деле. Матч был небесполезным для нашей сборной. Жалко только, что зрителей на трибунах было мало. Видимо, во Вьетнаме футбол не так популярен, чтобы на него ходили», — сказал Колосков «СЭ».

Национальная команда одержала третью победу в 3 матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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