Колосков: «Пиняев — одаренный футболист. Дай Бог, чтобы он дальше развивался»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру Сергея Пиняева за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Есть группа футболистов, на которых мы рассчитываем, среди них как раз и Пиняев. Он = одаренный футболист, способный взять игру на себя, достаточно эффективный. Быстрый, с обводкой. Дай Бог, чтобы он дальше развивался, он может стать хорошим элементом в механизме сборной», — приводит Metaratings слова Колоскова.

В матче с Ираком 18-летний Пиняев забил дебютный гол за сборную России и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.