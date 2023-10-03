Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал принесенные извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.

«Не сказал бы, что извинения Нильссона можно назвать какой-то там победой со стороны бойкотирующих стран. Все даже наоборот: он извинился лишь за Швецию, что страной было принято иное решение. Переживать, что позиция организации как-то изменится, не стоит. Опираться нужно исключительно на решение исполкома», — приводит слова Колоскова RT.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.