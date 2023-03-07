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Сегодня, 17:33

Колосков не считает Тикнизяна потерей для сборной России

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«В первую очередь Карпин должен сказать, мог бы Тикнизян дорасти до уровня сборной России? Если бы он был звездой, тогда давно был бы на слуху. Поэтому я не думаю, что Наир — потенциальная потеря для нашей национальной команды. Есть две причины, почему Тикнизян решил играть за Армению. Во-первых, он не может выступать за сборную России. А во-вторых, теперь он будет играть на международной арене и показывать себя. Если у него есть такой вариант, то почему нет. Я думаю, что Тикнизян сделал правильный выбор», — приводит слова Колоскова Metaratings.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

Наяир Тикнизян
Вячеслав Колосков
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