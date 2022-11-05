Колосков о матче с Узбекистаном: «Сборная России подтверждает, что она не находится в международной изоляции»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.
«Очень здорово, что мы сыграем с Узбекистаном. Было бы не совсем продумано, если бы команда собралась ради одной игры. Сейчас вторичен вопрос о том, полезно это или не полезно. Мы сейчас не готовимся ни к чемпионату мира, ни к чемпионату Европы, ни к другим играм. Просто собираем сборную, чтобы показать, что тренеры держат под контролем кандидатов, что если откроют возможность играть в официальных играх, то у нас будет команда, которая тренировалась, которая сыграна.
Самое главное достижение этих матчей в том, что Россия не изолирована от мирового футбола, что это частичные санкции европейских клубов и сборных. А остальной мир в состоянии играть со сборной России. Это показатель, что Россия является полноценным членом ФИФА, что с ней можно играть и ничего за это не будет. Этими играми сборная подтверждает, что она не находится в международной изоляции», — сказал Колосков «СЭ».
Матч сборных Узбекистана и России состоится 20 ноября. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор». Начало — в 15.00 по московскому времени.
За три дня до игры с Узбекистаном, 17 ноября сборная России проведет матч против команды Таджикистана в Душанбе.
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