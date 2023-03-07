Колосков: «Мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Сейчас надо думать о молодежи»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Да мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной. Карпин ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас», — приводит Sport24 слова Колоскова.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.