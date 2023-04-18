Колосков поддержал решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение союза отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Это абсолютно правильное решение, поскольку участие в этом турнире, наверное, обошлось бы в копеечку, я на 100% поддерживаю такое решение. Пока не будет ясности с официальными матчами, товарищеские надо проводить с большой долей ответственности. Но ради чего их проводить? Ведь сегодня мы готовимся одной командой, а через несколько лет будет другая», — цитирует слова Колоскова ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.