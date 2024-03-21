Колосков поделился мнением о продлении контракта с Карпиным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное продление контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.

— Нужно ли РФС продлевать Карпина?

— Не вижу причин, по которым этого нельзя было бы делать. Карпин вполне справляется со своей работой, пользуется уважением у футболистов, в хороших деловых отношениях с руководством РФС, в основном прекрасные отношения с прессой... Ему ничто не мешает продолжить работать в сборной. Я полностью поддержал бы, если такое конкретно решение примет РФС, — цитирует Колоскова «Спорт День за Днем».

Сегодня, 21 марта, главный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация готова продлить соглашение с Карпиным «за 10 секунд». Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года.