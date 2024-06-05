Колосков — о матче России против Белоруссии: «Непонятно, победим или нет»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборных России и Белоруссии.

«Вряд ли мы увидим новые сочетания, так как Валерий Карпин уже всех вроде бы стабилизировал. С результатом не все понятно, победим мы или нет. Вроде бы у нас игроки повыше классом, но это ничего полноценно не гарантирует. На самом деле, получится как получится, но естественно мы желаем нашим ребятам только победы и хорошей игры!» — сказал Колосков «СЭ».

Матч состоится 7 июня в Минске на национальном стадионе «Динамо». Арена вмещает чуть более 22 тысяч зрителей. На игре ожидается аншлаг.

Константин Передерий