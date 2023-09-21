Колосков похвалил РФС за организацию матча с Камеруном: «Это сильнейшая сборная Африки»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об организации товарищеского матча сборной России против Камеруна. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября национальная команда проведет игру с Камеруном.

«Это обычная повседневная работа наших футбольных руководителей, чтобы искать новых спарринг-партнеров для сборной. Работа нашей федерации на лицо. Национальная команда постоянно играет, а в соперниках достойный сборные. Сейчас мы будем играть с Камеруном, это сильнейшая сборная в Африке. И на чемпионатах мира они часто участвуют», — сказал Колосков «СЭ».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).