Колосков предложил сборной России провести совместный сбор с молодежной командой

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о тренировочных сборах национальной команды.

В октябре подопечные Валерия Карпина не провели ни одного товарищеского матча.

«Если соперников нет, лучше привести совместный сбор с молодежной командой. И сыграть с ней 2-3 матча. Причем не в Москве, а в таких городах, где давно не было большого футбола. Например, в Калуге, недалеко от Москвы, сели на автобус, приехали, сыграли. Ну, там и зритель пойдет, и молодежная сборная получат пользу, потренировавшись с национальной командой. Я думаю, что это будет гораздо полезнее, чем играть с Буркино-Фасо, Габоном или еще кем-то. Это будет пользой для нашего футбола», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В ноябре планируется контрольная игра сборной России с командой Сирии.