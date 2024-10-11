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Сегодня, 17:38

Колосков предложил сборной России провести совместный сбор с молодежной командой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о тренировочных сборах национальной команды.

В октябре подопечные Валерия Карпина не провели ни одного товарищеского матча.

«Если соперников нет, лучше привести совместный сбор с молодежной командой. И сыграть с ней 2-3 матча. Причем не в Москве, а в таких городах, где давно не было большого футбола. Например, в Калуге, недалеко от Москвы, сели на автобус, приехали, сыграли. Ну, там и зритель пойдет, и молодежная сборная получат пользу, потренировавшись с национальной командой. Я думаю, что это будет гораздо полезнее, чем играть с Буркино-Фасо, Габоном или еще кем-то. Это будет пользой для нашего футбола», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В ноябре планируется контрольная игра сборной России с командой Сирии.

Источник: РБ Спорт
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков

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