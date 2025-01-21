Колосков: «Иордания не обращалась к РФС с просьбой о проведении матча со сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное проведение игры сборной России против Иордании.

«Пока что официально Иордания не обращалась к Российскому футбольному союзу с просьбой провести такой матч. Если поступит такое предложение, то РФС рассмотрит, само собой. Календарь надо комплектовать международной сборной команды. Поэтому будем ждать, когда поступит официальное предложение от Федерации футбола Иордании», — сказал Колосков «ВсеПроСпорт».

21 января «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью со сборной Иордании со счетом 1:1.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.