Колосков — о возможном товарищеском матче с Ираном: «РФС просто надо поздравить, что удалось вообще договориться об этом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана в марте. Ранее об этом сообщило издание Tasnim.

«РФС просто надо поздравить, что удалось договориться о товарищеской игре со сборной Ирана. Планировали 3-4 раза, а договорились только сейчас. Это намного сильнее команда, чем те, с которыми мы играли ранее, и там есть Азмун. Так что поздравляю всех нас. Если состоится, будет очень хорошо», — сказал Колосков «СЭ».

В Иран также отправится женская сборная России.