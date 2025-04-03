Колосков об общении с Румменигге на конгрессе УЕФА: «Он ко мне подошел и сказал: «Весь мир ждет вашего возвращения»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ», что обсуждал возможное возвращение России на международные футбольные турниры с председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге на конгрессе УЕФА в Белграде (Сербия).

«Я разговаривал с некоторыми членами клубного футбола, федераций и, в частности, с Румменигге. Он ко мне подошел и спросил: «Какие проблемы»? Я ему ответил: «Проблема одна — нам надо играть в официальных соревнованиях». На что он мне сказал: «Весь мир ждет вашего возвращения, это было бы хорошо для мирового футбола» Остальных, с кем общался, назвать не могу, чтобы их не подвести. Но разговоры были исключительно позитивные», — сказал Колосков «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на возвращение России на международные соревнования.