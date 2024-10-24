Колосков: «Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное — на сборную России посмотреть!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Брунея.

24 октября РФС объявил, что первая встреча ноябрьской международной паузы состоится 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто соглашается. Бруней согласился — что делать, будем играть. Вы забываете одну вещь: мы играем в дни календаря, которые предусмотрены для официальных международных соревнований. Весь мир играет в это время официальные матчи. Весь. Африка, Азия, Америка, Океания и так далее. Поэтому найти соперника очень сложно. И это тоже проблема.

Хорошо, что команда соберется и сыграет. Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное — на сборную России посмотреть. Праздник будет!» — заявил Колосков.

Также в ноябре россияне встретятся с командой Сирии. Матч пройдет 19 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 по московскому времени.