Колосков считает, что переизбранный президент УЕФА Чеферин лояльно относится к РФС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что переизбранный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин лояльно относится к РФС.

«То, что был один кандидат от 55 ассоциаций, говорит о полном доверии к Чеферину, то есть нет ни одного человека, который мог бы бросить ему вызов. Мне кажется, что это правильное решение в пользу Чеферина, я вижу его деятельность, в том числе лояльность по отношению к Российскому футбольному союзу, но это не самое главное. Он смог сохранить единство УЕФА, противостоять образованию Суперлиги, о которой мечтают некоторые клубы. Я знаю, что идет большая работа по помощи национальным ассоциациям футбола. Россия отстранена, но тем не менее она получает приглашения к различным детским и юношеским турнирам. Поддержка 55 ассоциаций говорит о его авторитете, правильности курса», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.