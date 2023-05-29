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Сборная России

Сегодня, 17:21

Колосков: «После сезона никаких сборов национальной команды проводить не надо. Футболисты уже все в отпуске»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу проведения сборов национальной команды России в июне.

«Пока разговоры о сборах национальной команды России — это только досужие разговоры. Сначала говорили про Камерун, потом про Боснию. РФС ни разу не выступил с официальным заявлением о том, что с какой-то сборной есть договоренность провести товарищеский матч. Если игры хотят проводить в середине июня, то это уже через 2 недели. Так не делается. Если бы была с кем-то договоренность, уже сообщили бы об этом. После сезона никаких сборов национальной команды проводить не надо. Футболистам уже не до сборной, они все в отпуске», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Ранее сообщалось, что РФС планирует организовать два товарищеских матча для сборной России 15 и 20 июня.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-futbolistam-uzhe-ne-do-sbornoj-rossii-oni-vse-v-otpuske-nikakih-sborov-provodit-ne-nado/
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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