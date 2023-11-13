Колосков считает, что потеря игроков никак не скажется на игре сборной России против Кубы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин покинули расположение сборной России и не сыграют с Кубой.

«Потеря игроков никак не скажется на игре сборной. Главное, чтобы ребята были здоровы к следующему туру РПЛ. Мы что, играем против Англии или Аргентины? Мы же с Кубой играем. Любые игроки, которые есть в распоряжении Карпина, в состоянии обыграть Кубу. Жалко только игроков. Самое главное, чтобы они вылечились», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также по медицинским причинам сбор пропустят полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Карабаха» Андрей Лунев.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.