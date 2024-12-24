Колосков считает, что сборная России должна быть готова к возвращению на турниры

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборная России по футболу должна продолжать играть товарищеские матчи, чтобы быть готовой к отборочным турнирам чемпионата Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года.

«Я не сомневаюсь, что мы будем отбираться на чемпионат мира 2030 года. На турнир 2026 года у нас шансов попасть абсолютно никаких нет, но затем мы вернемся. Вполне возможно, что мы и на чемпионат Европы 2028 года уже будем проходить отбор. Сборные всех возрастов нужно сохранить. Сейчас мы играем не с теми соперниками, с которыми хотим, а с теми, кто согласен, но тем не менее играть нужно, чтобы быть готовыми к возвращению. Когда-то с нас обязательно снимут санкции, и нужно не остаться у разбитого корыта. Я полностью поддерживаю РФС в этом вопросе», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.