Колосков: «Было бы глупостью отказаться от игры с Ираном из-за отсутствия зрителей»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что товарищеский матч между сборными Ирана и России может пройти при пустых трибунах.

«Для обеих сборных это имеет значение. Вы же понимаете, что такое играть со зрителями и, что такое играть без зрителей. Меньше эмоций, меньше настроя — обычная тренировочная игра на сборе. Очень жаль, что не будет зрителей. Может это какой-то фейк. Если ФИФА разрешила игру, то не могут зрителей не пустить. Наверное, местные причины. Конечно, для футболистов будет неполноценная игра.

Было бы глупостью с нашей стороны отказаться от игры из-за отсутствия зрителей. Мы едем играть, тренер ставит определенные задачи. Нас принимают в гости, а мы ультиматумы будем ставить?» — цитирует Колоскова «Спорт День за Днем».

Встреча Иран — Россия пройдет 23 марта в Тегеране. Пресс-служба федерации футбола Ирана объявила, что игра с большой долей вероятности пройдет без зрителей.