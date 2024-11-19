Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:22

Колосков считает, что уровень соперников сборной России сейчас значения не имеет

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне соперников сборной России в товарищеских матчах.

«Необходимо сохранять хладнокровие. Считаю, решение федерации договариваться о противостояниях с теми, кто готов, абсолютно правильным. И уровень сейчас значения не имеет. Первоочередная задача — показать, что наш футбол жив, несмотря ни на что. Мы проводим официальные матчи под эгидой ФИФА. Нельзя забывать и о зрителях. Например, в Краснодаре даже на Бруней собралось почти 30 тыс. болельщиков. Организовали прекрасный праздник. Народ порадовался. То же самое будет в Волгограде на игре с Сирией», — сказал Колосков RT.

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея (11:0). 19-го числа Россия сыграет с Сирией.

Источник: RT
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Сегодня
Вчера
Неделя