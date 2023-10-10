Колосков считает, что в основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Камеруна.

«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником. Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.