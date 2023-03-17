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Сборная России

Сегодня, 12:01

Колосков: «Головин и Миранчук усилят сборную России»

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и игрок «Монако» Александр Головин усилят сборную страны.

«Однозначно, Головин и Миранчук усилят сборную. Это единственные игроки, занимающие ведущие позиции в сильных европейских клубах, тут даже говорить нечего. В состав сборной попало восемь спартаковцев, это говорит о том, что сейчас «Спартак» — ведущий клуб по работе с российскими футболистами. В «Зените» играют, в основном, иностранцы, в «Динамо» на уровне сборной сейчас мало тех, на кого можно положиться. То же можно сказать о «Ростове» с «Краснодаром», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://tass.ru/sport/17294203
Александр Головин
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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