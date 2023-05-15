Колосков — об игре с Камеруном: «Для нас сейчас каждый соперник достойный»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Для нас сейчас каждый соперник достойный. Мы что, обыграли среднеазиатские республики со счетом 7:0? Мы со всеми играем тяжело. У нас каждый раз экспериментальный состав. А Камерун — это одна из сильнейших команд, не то что Африки, но и всего мира. Это очень сильный соперник. Конечно, надо играть. Другое дело, сколько эта игра будет стоить и где она состоится. Если играем в Камеруне, представьте сколько затрат физических и материальных», — сказал Колосков «СЭ».

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.