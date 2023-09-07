Колосков заявил, что задачи сборной России в матче с Египтом выполнены в полном объеме

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» ничью в товарищеском матче сборной России против олимпийской команды Египта (1:1).

«Стоило играть или нет — это примитивное суждение. Цель у данного матча — дать возможность главному тренеру посмотреть игроков ближайшего резерва. Для этого поехал данный состав, он готовился, варьировался. Самим ребятам очень важно было получать замечания, указания, подсказ от тренера сборной. От матча с Египтом польза для всех. И игра получилась напряженная, острая, с мощной концовкой. Задачи, которые стояли перед сборной, выполнены в полном объеме», — сказал Колосков «СЭ».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.