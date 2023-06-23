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Сегодня, 17:24

Колыванов надеется на возвращение сборной России на международную арену

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Я надеюсь, что в скором времени с России снимут бан. Очень хочется, чтобы наши лучшие команды играли в международных турнирах. Сложно сказать, являются ли слова представителей ФИФА и УЕФА предпосылками нашего возвращения. Но уже хорошо, что они не забыли про Россию. Верю, что скоро наши команды вернутся в европейские турниры. Без них скучно и совсем не то — как и в других видах спорта без наших спортсменов», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5147989-kolyvanov-uzhe-horosho-chto-fifa-i-uefa-ne-zabyli-pro-rossiyu-nadeyus-ban-skoro-snimut.html
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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