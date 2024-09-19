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Сегодня, 13:50

Колыванов — о словах Глушенкова про сборную: «Такого отношения быть не должно»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России.

25-летний полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Не знаю, что его сподвигло к таким фразам. Сборная есть сборная. Каждый футболист с детства мечтает попасть в национальную команду. Может, у Глушенкова какие-то личные непонимания с Валерием Карпиным. Глушенков — взрослый человек, уже 25 лет, должен понимать, прежде чем делать такие заявления. Может, ему что-то не по душе, раз такое сказал.

Понятно, что сборная России играет только товарищеские матчи и с не самыми серьезными соперниками, но такого отношения быть не должно. Может ли Карпин теперь никогда не вызвать Глушенкова? Все может быть, мы же в голову Валере Карпину не залезем. Если человека что-то не устраивает, то можно найти компромисс. У них же какие-то до этого терки были, но мы знать не можем, что у них там произошло", — приводит слова Колыванова Legalbet.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Источник: Legalbet
Игорь Колыванов
Сборная России по футболу
Максим Глушенков

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