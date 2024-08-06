Колыванов считает, что Глушенков и Карпин найдут понимание в сборной России

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

«Сыграет и сыграет. Нужно же с кем-то играть. Давайте дождемся сентября», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колыванова.

Также он предположил, получит ли форвард «Зенита» Максим Глушенков вызов в сборную.

«С такой игрой, конечно, получит. Думаю, что с такой игрой любого футболиста вызовут. Карпин — взрослый и достаточно интеллигентный человек. Они найдут общее понимание», — добавил Колыванов.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков забил 8 мячей в 5 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.