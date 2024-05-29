Колыванов считает, что игра сборной против лучших легионеров РПЛ была бы интереснее матча с Белоруссией

Российский тренер Игорь Колыванов признался, что хотел бы увидеть матч сборной России против лучших легионеров РПЛ.

«В РПЛ много хороших легионеров, главное, чтобы не переломали друг друга (смеется). Я к белорусам хорошо отношусь, но играть против бразильцев, аргентинцев и других футболистов РПЛ статуснее и интереснее. Я считаю, было бы супер провести такую встречу», — цитирует Колыванова Legalbet.

Сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.