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Сегодня, 22:14

Колыванов считает, что игра сборной против лучших легионеров РПЛ была бы интереснее матча с Белоруссией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Колыванов признался, что хотел бы увидеть матч сборной России против лучших легионеров РПЛ.

«В РПЛ много хороших легионеров, главное, чтобы не переломали друг друга (смеется). Я к белорусам хорошо отношусь, но играть против бразильцев, аргентинцев и других футболистов РПЛ статуснее и интереснее. Я считаю, было бы супер провести такую встречу», — цитирует Колыванова Legalbet.

Сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Источник: Legalbet
Игорь Колыванов
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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