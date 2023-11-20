Колыванов считает, что Карпин может выпустить молодых игроков в матче против Кубы

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов допускает эксперименты с составом национальной команды со стороны главного тренера Валерия Карпина в товарищеском матче против Кубы.

«Всего, чего угодно можно ожидать. Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Сборная России сыграет против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Свой последний матч россияне провели против Кении 16 ноября. Тогда команды сыграли вничью 2:2.