Колыванов: «Хочется посмотреть на уровень российских футболистов на фоне высококлассной команды Камеруна»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

«Камерун — достойная команда с хорошими игроками. Африканские команды за последние лет 20 очень сильно прибавили. Карпин то же самое отмечал, поэтому матч будет интересный. Хочется посмотреть на уровень наших футболистов в матче с командой африканской страны, которая имеет в своем составе очень высококлассных футболистов. Две хороших сборных играют. Шансы — 50 на 50, честно скажу», — приводит Metaratings.ru слова Колыванова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.