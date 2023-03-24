Колыванов — о товарищеских матчах сборной России: «Играют без интереса, мотивации не хватает определенно»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил игру сборной России в товарищеском матче против команды Ирана (1:1).

«Непросто играть товарищеские матчи: меняются составы, отсутствуют лидеры на поле. В любом случае те, кто выходит, должны играть с какой-то искринкой в глазах. Этого не было видно, как и сыгранности. Первый тайм — еще более-менее, а второй — практически без моментов. Еще и проиграть могли. Проблема в том, что нет официальных матчей: рано или поздно «товарняки» надоедают. Когда нет настоящих отборочных игр, где каждый матч на вес золота, так и происходит. Ну приезжают, играют — интереса особого нет. Мотивации не хватает определенно», — приводит RT слова Колыванова.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.