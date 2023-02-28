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Сегодня, 17:05

Колыванов считает, что сейчас можно вызвать в сборную России футболистов из Первой лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о вызове в сборную России футболистов из Первой лиги.

«Стоит ли вызвать в сборную России футболистов из Первой или Второй лиги? Молодежь, конечно, есть. Есть достаточно яркие футболисты. Может быть, одно-двух из первой четверки команд Первой лиги соизволят вызвать. Но в большей степени вызывают игроков из высшей лиги. Можно вспомнить, например, Сергеева, который за сезон в ФНЛ забил 40 мячей, но сейчас таких ярких нет. Можно было бы обратить внимание сейчас, если бы кто-то ярко «стрельнул». Помню, как при Капелло вызывали из ФНЛ. Карпину может и проще сейчас вызвать кого-то, дать шанс молодому, чтобы он почувствовал вкус сборной, потренировался. Турниров у нас все равно нет, поэтому есть шанс», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана 23 марта в Тегеране.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-schitaet-chto-sejchas-mozhno-vizvat-v/
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