Колыванов заявил, что у сборной России неплохие шансы на победу в матче с Ираном

Футбольный эксперт Игорь Колыванов дал прогноз на товарищеский матч с Ираном.

«Мы всегда ждем хорошего результата, но не всегда это получается. Но сейчас наши футболисты потихоньку набирают форму, потому что прошло уже достаточно времени с рестарта сезона. Поэтому считаю наши шансы на победу неплохими. Это неофициальный матч, но, конечно, ребята захотят показать хорошую игру и результат после неубедительных предыдущих матчей с Таджикистаном и другими соперниками. Каждый из футболистов хочет доказать главному тренеру, что он достоин попадания в состав сборной», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.