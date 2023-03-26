Комличенко: «Болельщикам интересно на сборную дома смотреть»

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как команда отреагировала на слова Министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной Валерия Карпина.

— Сегодня министр спорта высказался о Карпине. Как-то в команде реагировали на это?

— Никак. Готовились к игре. Мы как должны реагировать?

— Вы держитесь за место?

— Да.

— В сборной или в «Ростове»?

— В «Ростове» есть контракт. Здесь Валерий Георгиевич пока вызывает, ха-ха. Значит, нужен.

— Вцепились в место?

— Конечно. В футболе без этого нельзя!

— Лучше играть с любыми соперниками или не играть вообще?

— Конечно, играть. А что делать? Болельщикам интересно на сборную дома смотреть. На выезде чуть по-другому, когда по телевизору смотришь.

— Нет ощущения, что мы ближе к Азии, чем к Европе?

— У меня — нет. Я этим вопросом не занимаюсь. От меня мало что зависит.