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Сегодня, 20:41

Комличенко — об игре сборной России: «Нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим»

Алина Савинова
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Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о товарищеском матче с Ираном (1:1).

— Матч с Ираном — сильно другой уровень по сравнению с осенними играми сборной?

— Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее, — приводят «Известия» слова Комличенко.

— Почему не получилось? Несыгранность?

— Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.

— Как вам атмосфера на игре?

— Супер! На стадионе была отличная атмосфера. Фанаты хорошо болели за свою команду. В принципе, нам было очень интересно — соскучились мы уже по такому антуражу. Потому что в России уже давно не помню, когда играл при такой поддержке болельщиков, когда все шумят, орут, кричат. Очень классные эмоции.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1488189/aleksei-fomin/net-osobogo-zhelaniia-igrat-v-usloviiakh-dlinnykh-pereletov-v-azii
Николай Комличенко
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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