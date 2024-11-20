Губерниев о выплатах футболистам за вызов в сборную России: «Почем нынче любовь к Родине?»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о выплатах футболистам за участие в матчах сборной России.

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят??? Почем нынче любовь к Родине???» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболисты за вызов в сборную получают меньше 5 тысяч долларов. По его словам, премиальные в период отсутствия официальных соревнований им не выплачиваются.

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).