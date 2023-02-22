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Сегодня, 16:50

Орлов: «Кокорин еще может сыграть за сборную России»

Геннадий Орлов считает, что Кокорин еще может сыграет за сборную России
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов не исключил, что нападающий Александр Кокорин еще сыграет за сборную России.

«Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с Клаудиньо и Малкомом. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе.

Захарян, Пиняев? Рановато им выдавать авансы. Мы про них еще толком ничего не знаем. Вот Головин и Миранчук подтверждают свой класс. По ним вопросов нет. Кстати, не исключаю, что и Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе? Понятно, что решает тренер, но во главе угла должен стоять спортивный принцип», — сказал Орлов в интервью «СЭ».

Кокорин выступает в составе «Ариса» в чемпионате Кипра — на счету форварда 20 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи за команду в этом сезоне.

 
Клаудиньо и&nbsp;Малком. «Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

 

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Геннадий Орлов
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