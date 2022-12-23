Губерниев: «Нам нужно придерживаться европейских спортивных институтов, так как Россия — европейская страна»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

«Я еще раз хочу сказать, что нам нужно придерживаться европейских спортивных институтов, так как Россия — европейская страна, — цитирует Vprognoze.ru Губерниева. — Уйти будет легко, а вот вернуться в европейскую семью — будет сложно. Поэтому, нужно предпринимать попытки, чтобы вернуться в именно европейскую семью. Это касается не только спорта и футбола, в частности. Поэтому я противник всего этого».

Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.