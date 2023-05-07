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Сегодня, 10:45

Орлов считает правильным решение РФС отказаться от турнира ЦАФА: «Нужно ориентироваться на Европу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал решение РФС отказаться от турнира ЦАФА.

— Карпин был против участия в турнире ЦАФА. Правильно ли поступила сборная России, отказавшись там играть?

— Правильно. Это не практика. Азиатский футбол — это команды слабого уровня. Тем более, этот турнир пройдет в июне. Значит, те, кто был бы вызван в сборную, не ушли бы в отпуск. А следующий чемпионат пришлось бы начинать позднее. Нам это не подходит.

— Но с европейскими командами мы сейчас вряд ли будем играть.

— Тут ничего не поделаешь. Нужно подождать и копить силы. Нам надо ориентироваться на Европу. Другого пути нет. Иначе мы совсем погибнем. Не нужно разбавлять себя азиатскими командами. Где они были на чемпионате мира в Катаре? Две сильные команды — Южная Корея и Япония. И все. Поэтому нам нужно держаться в Европе.

Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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