Коновалов назвал печальным зрелищем игру сборной России в матче с Ираном

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о товарищеских матчах России с Ираном (1:1) и Ирака (2:0).

«Позитива не так много, как хотелось бы. Особенно если говорить о первой игре. Она оставила грустное впечатление. Понятно, что суперигры от нашей команды никто не ожидал, потому что собираемся не так часто плюс были впервые в таком составе. Негативным впечатление не назову, но в матче с Ираном было печальное зрелище. Не было созидания, целостности. Соперник смотрелся предпочтительнее. Тактика была выбрана осторожная. Надо было играть более активно на половине поля соперника и не опускаться так низко к своим воротам.

Надо больше сыгрываться, наигрывать состав. Не знаю, пойдем ли мы в азиатскую лигу или нет. От этого зависит работа тренера и определение состава. Обстановка в команде тоже важна. Когда есть победы и часто идут игры, коллектив сплачивается. Надо пройти нынешнее время с наименьшими потерями и стараться поднять уровень духа команды, потому что у футболистов тоже есть нюансы от того, что мы нигде не играем. Может быть, переход в другую конфедерацию поднимет настроение. А пока варимся в своем соку", — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге и закончился победой россиян со счетом 2:0. Ранее национальная команда России сыграла вничью с Ираном (1:1).