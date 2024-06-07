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7 июня, 23:56

Тюкавин — о дебютном голе за сборную России: «Просто вышел на поле и сделал свою работу»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал об эмоциях после дебютного гола за национальную команду в товарищеском матче против Белоруссии.

Встреча прошла 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась разгромной победой россиян (4:0).

«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол. Говорил ли кто-то что-то перед игрой? Никто ничего не говорил. Просто вышел на поле и сделал свою работу. Получилось забить, мы выиграли. Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали ее ход», — приводит пресс-служба РФС слова Тюкавина.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

21-летний Тюкавин выступает за национальную команду России с 2021 года. Всего на его счету пять матчей за сборную.

Источник: https://rfs.ru/news/220616
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Константин Тюкавин
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