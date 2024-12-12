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Сегодня, 08:45

Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем. Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену», — сказал Кордоба «СЭ».

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

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Джон Кордоба
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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