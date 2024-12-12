Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем. Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену», — сказал Кордоба «СЭ».

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.