Кормильцев: «Не знаю, к месту ли сейчас матч с Кубой, но посмотреть будет интересно»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев рассказал, что думает о проведении в ноябре товарищеского матча сборной России с командой Кубы.

«Эта пауза на матч сборной, по идее, должна дать всем командам возможность передохнуть, перезагрузиться. По себе помню, как быть в таком состоянии — зима уже, всем хочется поскорее часть сезона закончить. Поэтому не знаю, к месту ли сейчас этот товарищеский матч с Кубой. Да и соперник такой экзотический. Я думал, бокс какой-то будет, как раньше: Советский Союз против Кубы. А тут футбол. Но все равно посмотреть будет интересно. К тому же приехали наши легионеры. Хотелось бы увидеть уверенную победу в три-четыре мяча, чтобы все порадовались за сборную. А потом на позитивных эмоциях закончили первую часть сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Кормильцева.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.