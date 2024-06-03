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Сегодня, 03:40

Костомаров выступил за максимальное количество товарищеских матчей для сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился мнением о товарищеских матчах сборной России по футболу.

«Нужно играть, нужно играть по той возможности, которую мы имеем. Футбол заключается в том, чтобы встречаться, играть, забивать голы. Внутренний дух соревнований присутствует, не только же тренироваться. В футболе без игры никак», — приводит слова Костомарова «КП Спорт».

Матч между сборными России и Белоруссии состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. Эта игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ne-tolko-zhe-trenirovatsya-olimpiiskii-chempion-kostomarov/
Сборная России по футболу
Роман Костомаров
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