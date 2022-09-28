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28 сентября, 12:12

Ковач — об отстранении от Евро: «Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола закончится»

Мария Гусева
Радослав Ковач.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач отреагировал на отстранение национальной команды России от чемпионата Европы 2024 года.

«Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Жаль, что они ничего не могут сделать. Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — приводит слова Ковача Sport24.

20 сентября в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и национальную команду от международных соревнований.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-28-nadeyus-skoro-etot-koshmar-zakonchitsya-kovach-ob-otstranenii-sbornoy-rossii-ot-yevro-2024
Футбол
Сборная России по футболу
Радослав Ковач
Чемпионат Европы по футболу
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